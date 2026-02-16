Дорожная полиция обратилась к пешеходам

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к пешеходам.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Уважаемые пешеходы!

Обращаясь к вам как к самым уязвимым участникам дорожного движения, сообщаем, что общественный транспорт следует ожидать на посадочных площадках и автобусных остановках, а при их отсутствии - на тротуарах или обочинах дорог.

Выход на проезжую часть и остановка на полосах движения транспортных средств представляют серьезную опасность для вашей жизни и здоровья, а для водителей - являются неожиданным препятствием.

Помните, что даже мгновенная невнимательность может привести к тяжелым и нежелательным последствиям. Соблюдение правил каждым пешеходом - важное условие общей безопасности дорожного движения.

Дорогие пешеходы!

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз призывает вас беречь свою личную безопасность и строго соблюдать правила дорожного движения".