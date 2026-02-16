https://news.day.az/society/1816405.html В Гяндже студентки отравились угарным газом В Гяндже студентки отравились угарным газом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на территории города. Так, Ф. Гасанова (2006 г. р.), И. Моллаева (2006 г. р.) и Н. Мусаева (2005 г. р.) были госпитализированы с диагнозом "отравление".
В Гяндже студентки отравились угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на территории города.
Так, Ф. Гасанова (2006 г. р.), И. Моллаева (2006 г. р.) и Н. Мусаева (2005 г. р.) были госпитализированы с диагнозом "отравление".
Им немедленно была оказана медицинская помощь, в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное. Сообщается, что все трое являются жителями Загатальского района.
Пострадавшие отравились угарным газом в доме, где проживали. По данному факту проводится расследование.
