Состоялась премьера азербайджано-израильского документального фильма

В посольстве Азербайджанской Республики в Государстве Израиль состоялась премьера документального фильма "Традиции, передающиеся сквозь века".

Как передает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана, показ был организован совместно посольством Азербайджана и Культурным центром Sholumi. Режиссером фильма выступил Руфат Асадов, продюсером - Шауль Симан-Тов (Израиль). Картина является совместной работой азербайджанских и израильских кинематографистов.

На церемонии открытия чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Государстве Израиль Мухтар Мамедов подчеркнул, что отношения между народом Израиля и Азербайджаном, основанные на многовековой дружбе и взаимном уважении, в последние годы достигли уровня стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что фильм Руфата Асадова станет значительным вкладом в укрепление связей между двумя народами и странами.

Руфат Асадов отметил, что Азербайджан является местом, где на протяжении веков пересекались восточные и западные культуры, а также жили различные цивилизации, являясь примером мультикультурализма и толерантности. По его словам, фильм также отражает эти ценности и традиции.

Следующая премьера фильма прошла в Иерусалиме, организованная Международной ассоциацией Азербайджан-Израиль и Культурным центром Sholumi. В мероприятии приняли участие представители различных общин Иерусалима.

Стоит отметить, что фильм посвящен творчеству художника, коллекционера и исследователя культурного наследия горских евреев Альберта Рафиева, уроженца Красной Слободы в Губинском районе Азербайджана. Главный герой фильма в своем творчестве соединяет культуры азербайджанского и еврейского народов. В его произведениях Азербайджан изображен как страна, где на протяжении истории мирно сосуществовали различные народы и религии, а традиции мультикультурализма и толерантности были на высоком уровне.

Фильм уже получил предложения от нескольких стран, включая США, Германию, Нидерланды, Чехию, Россию и другие.