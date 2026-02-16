В Агдаме начато строительство новых жилых комплексов

Некоторое время назад было обеспечено возвращение жителей во второй жилой комплекс города Агдам. В настоящее время здесь проживает 103 семьи, всего 403 человека. Строительные работы в других жилых комплексах продолжаются, и дан старт новой фазе строительства.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend сотрудник Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Фидан Мамедли.

По ее словам, уже начаты работы по строительству пятого жилого комплекса. Этот комплекс будет состоять из 12 кварталов.

"Всего в кварталах запроектировано 50 зданий. Из них 40 - жилые, 10 - нежилые здания. В комплексе планируется строительство 1074 квартир, включая 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры. Кроме того, в ближайшее время планируется начало строительных работ в третьем жилом комплексе, который будет состоять из 13 кварталов.

Также в Агдаме вскоре начнется строительство вспомогательных зданий Агдамской Джума-мечети, а также многофункционального административного здания в городе", - сказала она.