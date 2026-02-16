Свыше 70 тысяч абонентов останутся без газа

Завтра в Имишлинском, Саатлинском и Сабирабадском районах, а также в отдельных частях города Ширван будут введены ограничения в подаче природного газа.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало производственное объединение "Азеригаз".

В организации сообщили, что Управление "Газовый экспорт" SOCAR проведет ремонтно-восстановительные работы на корродированных участках высоконапорного магистрального газопровода "Азадкенд - Имишли" (диаметром 530/377/325 мм).

В связи с ремонтными работами с 09:00 и до их завершения планируется прекращение газоснабжения на всей территории Имишлинского и Саатлинского районов (всего 46 071 абонент), в некоторых селах Сабирабадского района (всего 26 672 абонента), а также в поселке Байрамлы города Ширван (всего 510 абонентов).