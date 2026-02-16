В Карабах возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается процесс Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в город Ходжалы, а также в поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района переселяются семьи, которые ранее временно проживали в разных регионах страны - в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На этом этапе в город Ходжалы возвращаются 30 семей - 149 человек, в поселок Гадрут Ходжавендского района - 10 семей (47 человек), в поселок Гырмызы Базар - 20 семей (91 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую армию, героических солдат и офицеров за освобождение земель и почтили память шехидов, отдавших жизни на этом пути.