В Британии попросили правительство не разглашать некоторые файлы Эпштейна

Полиция Лондона попросила правительство временно не публиковать письма бывшего британского посла в США Питера Мандельсона о его связях с известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Представитель столичной полиции подчеркнул, что ведется тщательное расследование возможных нарушений Мандельсоном обязанностей посла.

В рамках расследования будут изучены материалы, предоставленные секретариатом кабинета министров, чтобы оценить, может ли публикация документов повлиять на расследование или на последующую работу.

Окончательное решение о публикации остается за правительством и парламентом, отмечает издание.

Питер Мандельсон был назначен послом в США премьер-министром Киром Стармером в феврале 2025 года, а уже в сентябре был уволен из-за связей с Эпштейном.