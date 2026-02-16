Капитан «Нефтчи» о переносе игры с «Карабахом»

Капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов признал, что перенос матча с "Карабахом" может создать команде сложности из-за плотного календаря.

"На самом деле для нас это будет проблемой. Потому что матч с "Карабахом" поставят между двумя другими играми, и нам придется провести три встречи за одну неделю", - отметил Махмудов в беседе со sportnet.az, передает Day.Az.

Полузащитник подчеркнул, что пауза в чемпионате не является позитивным фактором, поскольку команда находилась в игровом ритме и готовилась от тура к туру. По его словам, перенос может повлиять на тонус, однако коллективу необходимо принять ситуацию и скорректировать план подготовки.

Махмудов также прокомментировал стиль игры "нефтяников" заявив, что команда старается действовать более агрессивно и больше внимания уделять атаке.

Также капитан сборной Азербайджана отметил, что в Лиге наций национальная команда должна ставить задачу победы в группе и выхода в Лигу C.