Продолжается прием заявок на Urban Expo в рамках WUF13 в Баку

Прием заявок на участие в одной из самых престижных городских выставок мира Urban Expo, которая состоится в Азербайджане, продолжается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Организационный комитет, выставка пройдет с 17 по 22 мая в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13). Последний срок подачи заявок - 31 марта.

Заявки принимаются онлайн, и рассматриваются по принципу "преимущество у первого обратившегося". В связи с этим рекомендуется подавать заявку на участие как можно раньше. Каждая категория участников может представить только одну заявку.

Выставка станет уникальной платформой для представления глобальной аудитории передовых подходов к устойчивому городскому развитию, на которой примут участие десятки тысяч посетителей.

Мероприятие будет проходить на площади 35 тысяч квадратных метров, и в ней смогут участвовать страны, города, муниципалитеты, региональные организации, структуры ООН, академические институты, международные финансовые и гражданские организации, фонды и частные компании.

Экспозиция будет включать различные форматы - от небольших стендов до масштабных павильонов стран и городов. В центре внимания будут приоритетные темы: обеспечение достойного жилья, устойчивость к климатическим изменениям, цифровые инновации и инклюзивное развитие городов. В рамках выставки будут представлены практические и инновационные решения ключевых проблем современных городов.

Также в рамках WUF13 будут представлены новые инициативы, такие как Старт-ап павильон и WUF Академия.

Для регистрации и получения дополнительной информации можно посетить страницу Urban Expo или связаться по электронной почте [email protected].