Организовано восхождение на вершину Хачадаг

В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида организовано очередное экстремальное восхождение на вершину Хачадаг.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, в восхождении приняли участие в общей сложности 60 человек из Турции, а также Нахчывана и других регионов нашей страны. Среди участников были профессиональные альпинисты, представители организаций-организаторов и молодые волонтеры.

Перед началом восхождения минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и наших героев, ставших шехидами во имя Родины.

Заведующий отделом Министерства молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики Талех Ибрагимов, начальник Управления молодежи и спорта турецкой провинции Ыгдыр Реджаи Шахин и представитель Федерации альпинизма Турции по Ыгдыру Мурад Акай отметили значимость мероприятия и пожелали участникам успехов. Было отмечено, что организация подобных видов экстремальной спортивной деятельности имеет важное значение для усиления любви к природе, поощрения здорового образа жизни и пропаганды альпинизма. Было подчеркнуто, что данное восхождение является воплощением глубокого почтения к памяти жертв Ходжалинского геноцида, а также единства и равенства двух братских стран.

После предоставления информации о правилах безопасности для впервые совершающих восхождение, участники, разделившись на группы, начали движение к вершине. На вершине горы Хачадаг, расположенной на высоте 2415 метров, были сделаны памятные фотографии участников.

В завершение участникам восхождения были вручены почетные грамоты от Министерства молодежи и спорта.

Отметим, что нынешнее восхождение турецких альпинистов на Хачадаг является десятым по счету. Мероприятие было реализовано при организации Министерства молодежи и спорта, а также при поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства здравоохранения.