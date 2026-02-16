Компания "Al-Tayeb" из ОАЭ хочет расширить сотрудничество с Азербайджаном

Компания "Al-Tayeb" из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере сельскохозяйственной продукции.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend директор компании Рияд Джаббар в рамках "круглого стола" по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Азербайджан - ОАЭ, проходившего сегодня в Баку, компания занимается поставками фруктов, овощей и мяса птицы.

"Мы ищем возможности расширить сотрудничество с азербайджанской стороной для нашего гипермаркета - возможно, в сфере дистрибуции и поставок продукции для супермаркетов. Считаем, что наибольший потенциал существует в сегментах фруктов, овощей, мяса", - сказал он.

Р. Джаббар отметил, что компания располагает развитой сетью поставок по всему миру, примерно в 25 странах.

"Мы закупаем продукцию напрямую у фермеров и поставщиков. У нас также есть платформа для электронной торговли, мы обслуживаем примерно 300 000 клиентов в день. Кроме того, у нас сильная сеть оптовой дистрибуции в регионах. В странах Персидского залива у нас есть около 20 пунктов распределения, и мы поставляем мясо, курятину, морепродукты и другие продукты всем этим странам", - сказал он.

Кроме того, по словам директора "Al-Tayeb", компания располагает сетью дистрибуции мяса.

"Мы импортируем продукцию из разных стран, в основном из Австралии, Новой Зеландии, стран Персидского залива и африканских стран, и поставляем ее не только в свой гипермаркет, но и в другие супермаркеты, гипермаркеты, отели и рестораны. Это означает, что мы являемся одним из крупнейших дистрибьюторов мяса и курятины на рынке стран Персидского залива. Кроме того, у нас есть мясоперерабатывающее предприятие в Абу-Даби, на котором мы производим продукцию с добавленной стоимостью, соответствующую требованиям клиентов, и поставляем ее в отели, рестораны и розничную торговлю, - сказал он.