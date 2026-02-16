https://news.day.az/sport/1816483.html Назначена бригада арбитров на матч "Карабах" - "Ньюкасл" Норвежская бригада арбитров назначена на первый матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ньюкаслом", который состоится в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главным судьей встречи назначен Эспен Эскос. Ему помогут Ян-Эрик Энган и Исак Элиас Башевник. Обязанности четвертого арбитра исполнит Сигурд Крингстад.
За систему VAR будет отвечать нидерландец Роб Диперик, ассистентом VAR назначен его соотечественник Деннис Хиглер.
Отметим, матч "Карабах" - "Ньюкасл" пройдет 18 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало встречи - в 21:45.
