AZAL запускает регулярные рейсы в Шымкент

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с июня текущего года приступает к выполнению регулярных рейсов в казахстанский город Шымкент. Авиабилеты по новому направлению уже доступны в продаже.

Первый рейс по маршруту Баку-Шымкент-Баку состоится 16 июня. Полеты будут выполняться по следующему расписанию:

с 16 по 27 июня - два раза в неделю, по вторникам и субботам;

- два раза в неделю, по вторникам и субботам; с 30 июня - три раза в неделю: из Баку в Шымкент по вторникам, четвергам и субботам, в обратном направлении - по средам, пятницам и воскресеньям.

Шымкент станет четвертым городом Казахстана в расширяющейся маршрутной сети AZAL. Отметим, что в течение 2025 года авиакомпания выполнила около 850 регулярных рейсов (туда и обратно) в Алматы, Астану и Актау.

Открытие нового направления создаст дополнительные возможности для жителей Шымкента не только посетить Баку, но и воспользоваться удобными транзитными пересадками через столицу Азербайджана. Пассажирам станут доступны перелеты по широкой маршрутной сети AZAL, включая такие популярные направления, как Стамбул, Дубай, Тель-Авив, Милан, Лондон, Прага, а также ряд других городов Ближнего Востока, Европы и Азии.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании azal.az, в мобильном приложении, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.