https://news.day.az/politics/1816488.html Зангезурский коридор создает возможности для укрепления межрегиональных связей - Хикмет Гаджиев Зангезурский коридор (TRIPP) создает благоприятные возможности для укрепления связей между более широким Каспийским/Центральноазиатским и Балканским регионами.
Зангезурский коридор (TRIPP) создает благоприятные возможности для укрепления связей между более широким Каспийским/Центральноазиатским и Балканским регионами.
Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, поделившись фотографией Белграда, куда 15 февраля с официальным визитом прибыл Президент Ильхам Алиев.
"Азербайджан и Сербия, как стратегические партнеры и развивающиеся средние державы, также играют важную роль в межрегиональном сотрудничестве - Азербайджан расположен на Южном Кавказе/в более широком Каспийском регионе, а Сербия - на Балканах", - говорится в публикации.
