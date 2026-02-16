Зангезурский коридор создает возможности для укрепления межрегиональных связей

Зангезурский коридор (TRIPP) создает благоприятные возможности для укрепления связей между более широким Каспийским/Центральноазиатским и Балканским регионами.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, поделившись фотографией Белграда, куда 15 февраля с официальным визитом прибыл Президент Ильхам Алиев.

"Азербайджан и Сербия, как стратегические партнеры и развивающиеся средние державы, также играют важную роль в межрегиональном сотрудничестве - Азербайджан расположен на Южном Кавказе/в более широком Каспийском регионе, а Сербия - на Балканах", - говорится в публикации.