Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Сербию

16 февраля завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Сербия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в белградском аэропорту Никола Тесла в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева провожал Президент Сербии Александар Вучич.
