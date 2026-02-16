Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Сербию

16 февраля завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Сербия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в белградском аэропорту Никола Тесла в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева провожал Президент Сербии Александар Вучич.