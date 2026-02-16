https://news.day.az/society/1816454.html В известном ресторане в Баку клиенту выставили счет за использование power bank - ФОТО В одном из филиалов ресторана "Pxali Xinkali", действующего в Баку, с клиента взяли дополнительную плату за использование power bank. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, с него потребовали 2 маната. Клиент отмечает, что в меню цена услуги "power bank" указана не была.
В известном ресторане в Баку клиенту выставили счет за использование power bank - ФОТО
В одном из филиалов ресторана "Pxali Xinkali", действующего в Баку, с клиента взяли дополнительную плату за использование power bank.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, с него потребовали 2 маната.
Клиент отмечает, что в меню цена услуги "power bank" указана не была. На вопрос, почему о плате не сообщили заранее, ему ответили, что не удалось определить, какой именно официант принес этот power bank.
Заявитель подчеркнул, что в ресторане, где действует 10-процентный сервисный сбор, такая ситуация является недопустимой. Он также добавил, что ранее с подобным не сталкивался.
