Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ
17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и вечером в некоторых местах будет наблюдаться туман. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным.
Температура воздуха ночью составит от +4 до +8 °C, днем от +15 до +19 °C. Атмосферное давление понизится с 758 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет 70-80 %.
В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможен туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.
Температура воздуха в районах ночью от +5 до +10 °C, днем +19 до +23 °C, в горах ночью +3 до +8 °C, днем +13 до +18 °C.
С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
