В Баку люди в желтых жилетах берут деньги с водителей за парковку

Хотя по воскресеньям на территории страны в ряде мест парковка является бесплатной, так называемые "люди в желтых жилетах" все равно продолжают собирать деньги с граждан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, при попытке обратиться к сотрудникам, находящимся на этих парковках, они отрицают факт получения оплаты, заявляя лишь, что являются работниками парковки, после чего уходят с места.

Чаще всего таких лиц можно встретить в Ясамальском и Низаминском районах.

Водители, хотя и знают, что по воскресеньям парковка бесплатна, отмечают, что некоторые платят добровольно, а некоторые вообще не платят.

Организация парковочных мест, оказание парковочных услуг и взимание платы лицами, не имеющими соответствующих полномочий, влечет административную ответственность:

Согласно законодательству, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 200 манатов, а должностные лица - от 300 до 500 манатов.

Также напомним, что в соответствии с Законом "О дорожном движении", по воскресеньям, а также с 22:00 до 07:00 парковка является бесплатной. С водителей не может требоваться наличная оплата за пользование уличными парковочными местами.