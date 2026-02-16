Президент World Boxing прибыл в Баку

Президент World Boxing, он же глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин прибыл с визитом в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Головкин в качестве почетного гостя присутствовал на церемонии открытия турнира по грэпплингу, организованного в столице Азербайджана Объединенным миром борьбы (UWW) и Международной ассоциацией грэпплинга (AIGA).

В своем выступлении Головкин подчеркнул значение турнира и выразил поддержку принимающим в нем участие соотечественникам. Он также наблюдал с трибуны за поединком Бекзата Капасова.

По завершении мероприятия гостю был преподнесен в дар традиционный азербайджанский ковер.