https://news.day.az/sport/1816459.html Президент World Boxing прибыл в Баку Президент World Boxing, он же глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин прибыл с визитом в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Головкин в качестве почетного гостя присутствовал на церемонии открытия турнира по грэпплингу, организованного в столице Азербайджана Объединенным миром борьбы (UWW) и Международной ассоциацией грэпплинга (AIGA).
В своем выступлении Головкин подчеркнул значение турнира и выразил поддержку принимающим в нем участие соотечественникам. Он также наблюдал с трибуны за поединком Бекзата Капасова.
По завершении мероприятия гостю был преподнесен в дар традиционный азербайджанский ковер.
