Президент Ильхам Алиев и Президент Сербии приняли участие в неформальном завтраке

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Сербия Александар Вучич приняли участие в неформальном завтраке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, публикация об этом размещена в аккаунтах Президента Азербайджана в социальных медиа.