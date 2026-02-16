У Азербайджана и ОАЭ большой потенциал для расширения бизнес-отношений

Между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) существует большой потенциал для расширения бизнес-отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев за круглым столом, посвященном вопросам продовольствия и сельского хозяйства в Баку.

"Считаю, что мероприятия играют очень важную роль с точки зрения представления и продвижения страны. Сегодняшняя встреча имеет для нас особое значение. Мы очень довольны и с большим удовольствием отмечаем это", - сказал он.

Абдуллаев добавил, что в столице проходит встреча делегации во главе с министром ОАЭ и сопровождающими её представителями компаний.

"Делегация достаточно большая: из Объединенных Арабских Эмиратов приехали 25 представителей компаний, с нашей стороны участвуют 16 компаний, всего более 20 участников", - отметил исполнительный директор.

Он также подчеркнул значимость B2B встреч: "С утра, начиная с 09:30, мы провели B2B переговоры. Я считаю, что такие встречи создают отличную возможность для компаний наладить взаимное общение, лучше познакомиться и обсудить возможные пути сотрудничества".