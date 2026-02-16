Сильный человеческий капитал - один из важнейших элементов новой архитектуры цифрового развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов на церемонии открытия программы IT SkillSprint в Баку.

По его словам, международная образовательная программа IT SkillSprint является примером интенсивного обучения и развития.

Он отметил, что на совещании, посвященном цифровизации, искусственному интеллекту, кибербезопасности и развитию инновационной экосистемы, которое прошло 11 февраля под председательством Президента Ильхама Алиева, были даны важные поручения в этой области.

"Одним из важнейших элементов новой архитектуры цифрового развития является сильный человеческий капитал. Цифровизация - это не только создание технологической инфраструктуры или разработка приложений. Главное - это создание, развитие и управление высококвалифицированными и компетентными человеческими ресурсами, которые создают и продолжают развивать эти технологии. Сегодня человеческий капитал является фундаментальной опорой стратегического развития. Именно с этой целью Агентство инноваций и цифрового развития в сотрудничестве с государственными учреждениями разработало эту программу", - подчеркнул Фарид Османов.

Он отметил, что в эпоху цифровизации важность формирования не только теоретических знаний, но и практических навыков приобретает особое значение. Участие в реальных проектах и симуляционных средах позволяет студентам выйти на рынок труда с готовыми навыками.

"За прошедший период более 10 тысяч студентов были привлечены к различным образовательным программам и представлены на рынок труда. В некоторых наших партнёрских проектах показатель трудоустройства уже достиг 90%".

Программа "IT SkillSprint" охватывает ключевые направления, такие как программирование, кибербезопасность, искусственный интеллект, DevOps и инфраструктура. Программа, которая продлится шесть месяцев, начнётся в феврале и завершится в июле. При поддержке государственных учреждений и университетов была создана возможность взаимного признания кредитов.