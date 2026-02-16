https://news.day.az/society/1816426.html На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости В связи с туманной погодой, наблюдаемой в Баку, на дороге Зыхский круг - Аэропорт по некоторым полосам движения снижено ограничение скорости до 20 км/ч. Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального центра управления транспортом МВД, в этой связи внесены изменения на информационно-скоростных табло.
На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости
В связи с туманной погодой, наблюдаемой в Баку, на дороге Зыхский круг - Аэропорт по некоторым полосам движения снижено ограничение скорости до 20 км/ч.
Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального центра управления транспортом МВД, по этой причине внесены изменения на информационно-скоростных табло.
Одновременно на всех табло был включен предупредительный сигнал "Туманная погода".
Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.
