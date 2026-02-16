На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости

В связи с туманной погодой, наблюдаемой в Баку, на дороге Зыхский круг - Аэропорт по некоторым полосам движения снижено ограничение скорости до 20 км/ч.

Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального центра управления транспортом МВД, по этой причине внесены изменения на информационно-скоростных табло.

Одновременно на всех табло был включен предупредительный сигнал "Туманная погода".

Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.