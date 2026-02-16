В Баку женщина умерла после эстетической операции, проводится расследование

В Баку женщина умерла после эстетической операции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру, в связи со смертью женщины в клинике "MediHall Hospital" проводится расследование.

Отмечается, что по факту смерти Нигяр Исмаиловой, 1983 года рождения, которая 10 февраля была прооперирована в клинике "MediHall Hospital", расположенной в Бинагадинском районе столицы, и скончалась там спустя три дня, в прокуратуре Бинагадинского района проводится расследование.

"Причины происшествия будут всесторонне, полно и объективно изучены, по итогам будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.