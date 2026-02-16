Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Азербайджан уверенно усиливает свои позиции на политической карте Европы, выстраивая сеть партнерств от Южной Европы до Балкан. Президент Ильхам Алиев шаг за шагом укрепляет позиции страны в регионе, расширяя круг союзников, что делает Азербайджан важным центром политического и энергетического притяжения. Курс главы государства основан на четком понимании национальных интересов и на умении говорить с партнерами на языке равноправия.

Баку действует расчетливо. Там, где другие ограничиваются декларациями, Азербайджан предлагает конкретные проекты. Баку демонстрирует предсказуемость и надежность. Именно поэтому число партнеров растет, а география сотрудничества расширяется.

Балканы в этой стратегии занимают особое место. Регион, который исторически находится на пересечении интересов, сегодня ищет стабильных союзников. И таким союзником для многих становится Азербайджан. Среди балканских стран Сербия выделяется особенно. Белград и Баку за последние годы смогли выстроить отношения, которые опираются не на конъюнктуру, а на взаимное уважение.

Официальный визит Президента Ильхама Алиева 15 февраля в Белград стал ярким подтверждением этой динамики. Он прошел в атмосфере открытого диалога и конкретных решений.

За последние годы контакты между двумя странами приобрели устойчивый характер. В центре этого процесса находится личный диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Сербии Александаром Вучичем.

Слова сербского лидера прозвучали показательно: "Хочу сказать перед сербским народом и, конечно же, перед азербайджанским народом, что каждый раз, общаясь с Вами, я многому учусь, имею возможность видеть многие вопросы с ракурса, с которого их видит опытный государственный деятель, настоящий лидер", - сказал он в своем заявлении для прессы.

Такие оценки не звучат случайно. Это признание веса и опыта. И подобные оценки сегодня звучат не только в Белграде. От Центральной Европы до Балкан Баку воспринимается как государство, которое выполняет свои обязательства и действует предсказуемо. Это результат стратегического курса, который последовательно проводит Президент Ильхам Алиев.

Содержательная часть визита в Белград стала насыщенной. Центральным событием стало первое заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия. В повестке были энергетика, инвестиции, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, туризм, культура. И по каждому направлению прозвучали конкретные поручения.

В присутствии двух глав государств состоялась церемония обмена документами. Подписаны соглашение о сотрудничестве в сфере пищевой безопасности, соглашение о проектировании и строительстве газотурбинной электростанции в Сербии и управлении ею, меморандумы о взаимодействии между министерствами экономики, о сотрудничестве в сфере медиа и коммуникаций, о культурном обмене на 2026-2030 годы, о сотрудничестве в сфере спорта, а также о взаимодействии в области медицинского страхования. Фактически речь идет о формировании целой архитектуры двустороннего взаимодействия.

Особый акцент был сделан на энергетике. И это неудивительно. Проект строительства газотурбинной электростанции мощностью 500 мегаватт стал центральной темой обсуждения. Рассматриваются площадки в районе Ниша. Стороны намерены в течение ближайших месяцев согласовать технические вопросы и приступить к подготовке документации. Ввод станции запланирован к 2029 году. Для Сербии это шаг к укреплению энергетической устойчивости. Для Азербайджана это подтверждение статуса ключевого партнера в регионе.

Президент Вучич обозначил более широкие перспективы модернизации: "В будущем мы должны построить больше газовых электростанций. Будут установлены малые модульные реакторы. Появятся дата-центры, будут решены другие вопросы. Я начал переговоры с американцами, и было бы хорошо, если бы они проложили нефте- и газопроводы от порта Бар в Монтенегро, построили дата-центры, провели эти работы от Приеполе через Златиборские горы до Белграда. Необходимо создавать дата-центры. Если мы не будем использовать возможности искусственного интеллекта, то как страна будем отставать. Илон Маск говорит, что через два месяца все кардинально изменится. Просто люди этого пока не видят и не знают. Поэтому работы нужно ускорить, и мы благодарны нашим азербайджанским друзьям за их поддержку", - сказал он.

Энергетическое сотрудничество уже имеет конкретные результаты. Поставки азербайджанского газа в Сербию начались в феврале 2024 года через интерконнектор Сербия-Болгария. Изначально объем составлял до 400 миллионов кубометров в год. Сейчас стороны планируют увеличить его до одного миллиарда кубометров. Это позволит покрывать значительную часть внутреннего спроса Сербии и снизить зависимость от традиционных маршрутов.

Азербайджан за последние годы укрепил свои позиции как надежный поставщик энергоресурсов в Европу. В прошлом году экспорт газа превысил 25 миллиардов кубометров, почти 13 миллиардов были направлены европейским потребителям.

В этой связи Президент Ильхам Алиев отметил, что, в целом, отношения между двумя странами в энергетической сфере сейчас развиваются в многопрофильном формате.

"Некоторое время назад мы начали экспортировать природный газ в Сербию и сегодня приняли решение увеличить объемы экспорта. Теперь Сербия, преобразуя экспортируемый газ в электроэнергию, добьется получения чистой электроэнергии. Это создаст возможности как для сербского рынка, так и для будущего экспорта. Сегодня экспортный потенциал Азербайджана в энергетической сфере равен 2 гигаваттам. Эта цифра будет расти, потому что в настоящее время мы занимаемся строительством большого количества электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, и готовы сотрудничать с Сербией в этой области.

К 2032 году мы получим дополнительно 8 гигаватт энергетической мощности, большая часть которой пойдет на экспорт. Для этого нам необходимы новые и более емкие возможности трансмиссии, потому что основным направлением нашего экспорта является европейское пространство", - рассказал глава государства.

Важно и то, что сотрудничество не ограничивается газом. Экономические связи расширяются. Объем торговли услугами с 2012 года вырос в шестнадцать раз. Подписано уже 57 документов, которые формируют устойчивую договорную базу. В мае запускается прямой авиарейс Баку-Белград. Это символ того, что партнерство выходит на уровень ежедневного общения между людьми и бизнесом. Сербия подтвердила участие в инвестиционном форуме в Азербайджане, а Баку примет участие в EXPO 2027 в Белграде.

Визит 15 февраля стал еще одним подтверждением того, что стратегия Президента Ильхама Алиева приносит конкретные результаты. Азербайджан не просто адаптируется к меняющемуся миру, он формирует вокруг себя пространство устойчивых связей. Личная вовлеченность главы государства, его постоянный диалог с европейскими лидерами и четкое понимание национальных интересов позволяют стране уверенно чувствовать себя на международной арене. Отношения с Сербией сегодня являются ярким примером того, как продуманная внешняя политика превращается в реальные проекты, инвестиции и долгосрочное сотрудничество. Эта часть большой картины. И эта картина складывается в пользу Азербайджана.