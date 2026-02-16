В многоэтажном жилом доме, расположенном по адресу Хатаинский район, улица М. Хади, 68A, произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в связи с поступившей информацией на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Бакинского регионального центра.

Благодаря оперативному вмешательству подразделений МЧС пожар, возникший на кухне квартиры, расположенной на восьмом этаже шестнадцатиэтажного жилого дома, был в кратчайшие сроки ликвидирован.

В результате пожара в кухне трехкомнатной квартиры общей площадью 128 кв.м. сгорели 3 погонных метра кухонной мебели и бытовые предметы.

В целях безопасности жители здания были эвакуированы.

Большая часть квартиры, а также другие квартиры были защищены от огня.