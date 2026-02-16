Когда-то переполненная стоянка Бакинского таможенного терминала сейчас практически пуста. Территория, ранее заполненная автомобилями, сегодня выглядит непривычно тихой и пустынной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, наблюдаемое изменение связано с прекращением массового роста импорта, который продолжался до конца прошлого года.

Завершение таможенных и налоговых льгот на автомобили с 2026 года напрямую повлияло на рынок. В результате как частные покупатели, так и крупные дилеры стали гораздо осторожнее подходить к заказу новых автомобилей.

Экономисты отмечают, что такая ситуация была ожидаемой. В последние месяцы прошлого года на рынке наблюдалась высокая активность, и многие покупатели заранее осуществили запланированные на будущее покупки. Это привело к искусственно завышенному спросу, а затем - к эффекту насыщения рынка.

По словам экономиста Халида Керимли, льготный период, действовавший до конца 2025 года, создал временное оживление на рынке, после чего спад стал неизбежным:

"Отмена налоговых преимуществ повлияла и на выбор покупателей. Если раньше высокий интерес был к новым и особенно гибридным моделям, то теперь внимание все больше смещается в сторону автомобилей с пробегом. Эти изменения уже начинают отражаться и в ценовой политике".

Транспортный эксперт Эльдениз Джафаров, в свою очередь, отметил, что снижение импорта связано не только с окончанием льгот, но и с рядом других экономических факторов.

По его мнению, 2026 год станет периодом адаптации для автомобильного рынка. Ожидается, что нынешнее замедление не будет долгосрочным, и уже с 2027 года объемы импорта начнут постепенно стабилизироваться.