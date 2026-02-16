В Азербайджане объявлено "желтое" предупреждение

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение о ветреной погоде, ожидаемой 17-18 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

Как сообщили Day.Az в Службе, в Гусаре, Шамахы, Хызы, Гобустане, Геранбое, Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Нафталане, а также Баку и на Абшеронском полуострове, в соответствии с желтым предупреждением, будет преобладать западный ветер со скоростью 13,9-20,7 метра в секунду.

