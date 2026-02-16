К сведению желающих учиться в вузах Турции

Глава Совета высшего образования Турции (YÖK) Эрол Озвар объявил о сокращении приема в государственные и частные вузы по целому ряду специальностей.

Как передает Day.Az, он сообщил, что под сокращение попадут, в частности, такие специальности как "юриспруденция", "стоматология", "фармацевтическое дело" и "архитектура".

По его словам, к примеру, прием абитуриентов в частные университеты по специальности "юриспруденция" сократится на 45 процентов.

"Мы делаем ставку на подготовку специалистов по направлениям, в которых наиболее нуждается страна, параллельно сокращая набор на факультеты, численность выпускников которых высока", - пояснил Э. Озвар.