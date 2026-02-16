Azərbaycan və Serbiya gələcək əməkdaşlıq planlarını şaxələndirir - Sevil Mikayılova
Fevralın 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Serbiya Respublikasına rəsmi səfəri iki ölkə münasibətlərində keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilir. Səfər çərçivəsində bir sıra mühüm sənədlər imzalanıb, Serbiya-Azərbaycan Strateji Şurasının ilk iclası keçirilib və enerji, investisiya, nəqliyyat, eləcə də beynəlxalq platformalarda qarşılıqlı dəstək məsələləri geniş müzakirə olunub.
Bunu Trend-ə açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Sevil Mikayılova deyib.
S.Mikayılova qeyd edib ki, iki ölkənin dövlət başçıları arasında sıx münasibətlər mövcuddur:
"İki ölkə rəhbərləri arasında uzun illərdir davam edən şəxsi etimad və dostluq münasibətlərinin dövlətlərarası əməkdaşlığın əsas dayaqlarından biridir. Bakı və Belqrad beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləmək xəttini davam etdirib. Bu, iki ölkə arasında siyasi həmrəyliyin institusional xarakter aldığını göstərir.
Prezidentin səfərinin əsas hadisələrindən biri Serbiya-Azərbaycan Strateji Şurasının birinci iclası oldu. Tərəflər gələcək üçün açıq planların mövcud olduğunu bəyan etdilər. Bu planlar siyasi dialoqun intensivləşdirilməsi, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, birgə investisiya layihələrinin reallaşdırılması və enerji sahəsində dərinləşdirilmiş əməkdaşlığı əhatə edir.
İmzalanmış sənədlər əməkdaşlığın hüquqi bazasını möhkəmləndirməklə yanaşı, konkret layihələrin icrasına keçidi sürətləndirməyi hədəfləyir. Xüsusilə enerji və infrastruktur sahəsində razılaşmalar praktiki nəticələr vəd edir".
Deputat əlavə edib ki, bu səfərin mərkəzində energetika dayanıb.
"Azərbaycan artıq Serbiyaya təbii qaz ixrac edir və tərəflər həcmlərin artırılması barədə razılığa gəliblər. Bu qazın Serbiyada elektrik enerjisinə çevrilməsi ölkənin daxili tələbatını ödəməklə yanaşı, ixrac potensialı da yarada bilər.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın hazırkı ixrac potensialının 2 giqavat olduğunu, 2032-ci ilə qədər əlavə 8 giqavat gücün əldə ediləcəyini bildirib. Bu artım əsasən bərpaolunan enerji layihələri hesabına təmin olunacaq və Avropa bazarına yönələcək. Bu kontekstdə Serbiya ilə əməkdaşlıq həm enerji təhlükəsizliyi, həm də regional şaxələndirmə baxımından əhəmiyyət kəsb edir.
Tərəflər Serbiyada birgə elektrik stansiyasının tikintisi məsələsini nəzarətdə saxlamaq barədə razılığa gəliblər. Prezident Əliyev Azərbaycanın Serbiyaya böyük həcmdə sərmayə qoymağa hazır olduğunu bəyan etdi. Bu, Serbiyada formalaşmış müsbət investisiya mühitinin və aparılan islahatların nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Enerji istehsal güclərinin artırılması xüsusilə təbii resursları məhdud olan ölkələr üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu layihə Serbiyanın enerji müstəqilliyini gücləndirməklə yanaşı, Azərbaycan üçün də Avropa istiqamətində yeni iqtisadi körpü rolunu oynaya bilər".
S.Mikayılova bildirib ki, Serbiya səfəri Azərbaycanın balanslı və praqmatik xarici siyasət strategiyasının növbəti təzahürü kimi dəyərləndirilir. Bakı həm Avropa məkanında tərəfdaşlıq əlaqələrini genişləndirir, həm də enerji təhlükəsizliyi məsələsində etibarlı təchizatçı imicini möhkəmləndirir.
"Azərbaycanın enerji ixracının şaxələndirilməsi, bərpaolunan enerji layihələrinin sürətləndirilməsi və regional nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı ölkənin beynəlxalq iqtisadi mövqeyini gücləndirir. Serbiya ilə strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi bu siyasətin tərkib hissəsi kimi çıxış edir.
Gözlənilir ki, bu il ərzində qarşılıqlı səfərlər davam edəcək və imzalanmış sənədlərin icrası üzrə konkret yol xəritələri formalaşacaq.
Beləliklə, fevralın 15-də baş tutan səfər Azərbaycan-Serbiya münasibətlərində sadəcə diplomatik protokol hadisəsi deyil, enerji, investisiya və siyasi koordinasiya baxımından strateji mahiyyət daşıyan dönüş nöqtəsi kimi tarixə düşür", - deyə deputat fikrini tamamlayıb.
