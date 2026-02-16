Электроэнергия из России может пойти в Иран транзитом через Азербайджан

Ведутся обсуждения по импорту электроэнергии из России в Иран через Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор департамента по Европе, Америке и странам СНГ министерства нефти Ирана Мустафа Барзигар в комментарии местным СМИ.

По его словам, ожидается, что эти обсуждения приведут к укреплению сотрудничества и в других сферах.

Барзигар также добавил, что параллельно ведутся переговоры по импорту газа из России в Иран. В случае достижения окончательной договорённости на первом этапе планируется импортировать из России 55 миллиардов кубометров газа в год.

Представитель министерства отметил, что на следующем этапе предусмотрено увеличение объёма ещё на 55 миллиардов кубометров в год.

Добавим, что между Ираном, Азербайджаном и Россией продолжается работа над проектом создания энергетического коридора "Север-Юг". Цель проекта - синхронизация электроэнергетических сетей трёх стран. Необходимые проектные работы по данному проекту выполнила иранская компания Monenko.

Отметим, что 26 июня 2024 года между исполнительным директором Национальной газовой компании Ирана Меджидом Чегени и председателем правления компании "Газпром" Алексеем Миллером был подписан документ о поставках российского газа в Иран.