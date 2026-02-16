Выплаты пенсий за февраль в районах Азербайджана с учетом повышений, а также с доплатой за январь, в том числе для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут произведены 20 февраля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az.

Отметим, что с 13 февраля в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе были произведены выплаты февральских пенсий с учетом повышений. Пенсии, проиндексированные с начала текущего года на 9,3%, были выплачены вместе с этим повышением, а также с доплатой за январь.

Индексация и повышение пенсий распространяются на всех пенсионеров (в том числе военнослужащих в отставке, сотрудников правоохранительных органов и др.) - всего на 1,1 млн пенсионеров. На эти повышения выделено дополнительно 640 млн манатов. Кроме того, в соответствии с распоряжением главы государства пенсионные капиталы, учтенные на индивидуальных счетах застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2026 года, были проиндексированы на 5,6% в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен за прошлый год.