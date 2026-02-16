Только эти лица могут не платить алименты

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Согласно законодательству Азербайджана, случаи полного освобождения от обязанности уплаты алиментов крайне ограничены. Основной принцип заключается в том, что алименты - то есть материальная поддержка одного члена семьи (как правило, родителя) другому члену семьи, прежде всего ребенку - выплачиваются на основании судебного решения или соглашения между сторонами и служат защите прав ребенка.

Кто же может не платить алименты?

Day.Az изучил этот вопрос:

Согласно основным положениям Семейного кодекса Азербайджанской Республики, родитель в принципе не освобождается от обязанности платить алименты на ребенка. Безработица, отсутствие официального дохода или финансовые трудности не отменяют эту обязанность. В таких случаях суд может установить фиксированную сумму, поскольку алименты - это не право родителя, а гарантированное законом право ребенка.

В то же время законодательство предусматривает определенные исключительные случаи. В соответствии с положениями Семейного кодекса (в частности, статьей 107 и связанными нормами), если задолженность по алиментам возникла вследствие тяжелой болезни или других уважительных причин и из-за серьезных финансовых трудностей самого должника и его семьи, и если лицо объективно не имеет возможности погасить этот долг, суд может освободить его от уплаты долга полностью или частично. При этом суд в каждом конкретном случае отдельно оценивает состояние здоровья, семейное положение и материальное состояние лица.

Еще одним основанием является достижение ребенком совершеннолетия. Как правило, после достижения 18 лет обязанность родителя по уплате алиментов прекращается. Однако в отдельных случаях (например, при нетрудоспособности) возможны исключения.

Таким образом, в Азербайджане освобождение от обязанности уплаты алиментов возможно лишь в строго ограниченных случаях: либо по решению суда при наличии уважительных причин с полным или частичным освобождением от задолженности, либо при достижении ребенком совершеннолетия. Простое нежелание родителя платить алименты не является законным основанием для освобождения от этой обязанности.