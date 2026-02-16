https://news.day.az/sport/1816552.html Азербайджанская каратистка победила в категории U14 в ОАЭ - ФОТО Азербайджанская каратистка Хадиджа Гасымова завоевала золотую медаль на турнире Karate1 Youth League. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана, спортсменка одержала победу в весовой категории 52 кг среди участниц до 14 лет. Отметим, что соревнования прошли в городе Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.
Азербайджанская каратистка победила в категории U14 в ОАЭ - ФОТО
Азербайджанская каратистка Хадиджа Гасымова завоевала золотую медаль на турнире Karate1 Youth League.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана, спортсменка одержала победу в весовой категории 52 кг среди участниц до 14 лет.
Отметим, что соревнования прошли в городе Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре