Азербайджанская каратистка победила в категории U14 в ОАЭ

Азербайджанская каратистка Хадиджа Гасымова завоевала золотую медаль на турнире Karate1 Youth League.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана, спортсменка одержала победу в весовой категории 52 кг среди участниц до 14 лет.

Отметим, что соревнования прошли в городе Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.