ЕС примет участие в заседании «Совета мира» в качестве наблюдателя

Европейский союз примет участие в статусе наблюдателя 19 февраля в заседании Совета мира, созданного Президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Гийом Мерсье.

По его словам, еврокомиссар Дубравка Шуйца примет участие в заседании Совета мира в США в качестве наблюдателя.

"ЕС участвует во встрече, исходя из нашей долгосрочной приверженности реализации режима прекращения огня в Газе, а также для присоединения к международным усилиям по поддержке строительных и послевоенных восстановительных работ в секторе Газа", - отметил он.