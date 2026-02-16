Мехрибан Алиева переизбрана на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана

Мехрибан Алиева переизбрана на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана (председатель Исполнительного комитета) на очередные пять лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики.

Состоялось 16-е общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) отчетно-выборного характера.

После официального открытия вице-президент федерации Алтай Гасанов выступил с видеоотчетом о деятельности структуры, проведенных соревнованиях и достигнутых результатах в 2021-2025 годах. Он отметил, что за последние пять лет азербайджанская гимнастика динамично развивалась и наши спортсмены достойно представляли страну на международных аренах.

Финансовый директор ФГА Виктория Абушева представила финансовый отчет за 2021-2025 годы. На общем собрании были внесены соответствующие изменения в Устав федерации и утверждена его новая редакция. В структуру Контрольно-ревизионной и Дисциплинарных комиссий Федерации были внесены изменения, а в Уставе было отражено формирование Комиссии атлетов и Апелляционной комиссии.

Затем состоялись выборы в Исполнительный комитет. По результатам голосования, Мехрибан Алиева была переизбрана на пост президента ФГА (председатель Исполнительного комитета) на очередные пять лет. Алтай Гасанов был утвержден в должности вице-президента Федерации (заместитель председателя Исполнительного комитета), а Рауф Алиев, Рафиг Бейбутов и Вафа Бакарова были утверждены в качестве членов Исполнительного комитета на следующие пять лет.

На заседании были обсуждены и приняты "Дисциплинарные правила", "Правила этики", а также "Правила обеспечения безопасной среды в гимнастике и защиты личности участников". Таким образом, Махир Рафиев, Эльшад Нариманов и Руслан Мирзазаде были избраны членами Контрольно-ревизионной комиссии, Назим Раджабов, Айтадж Гасымова, Эльмар Джалилов, Намиг Алиев и Жаля Ахмедова - членами Дисциплинарной комиссии, а Хагани Мамедов, Эльчин Усуб и Рашад Ахундов - членами Апелляционной комиссии.

В завершение спортсменам, показавшим высокие результаты на престижных соревнованиях прошлого года, были вручены памятные медали.