Мехрибан Алиева переизбрана на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана (председатель Исполнительного комитета) на очередные пять лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики.

Состоялось 16-е общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) отчетно-выборного характера.

После официального открытия вице-президент федерации Алтай Гасанов выступил с видеоотчетом о деятельности структуры, проведенных соревнованиях и достигнутых результатах в 2021-2025 годах. Он отметил, что за последние пять лет азербайджанская гимнастика динамично развивалась и наши спортсмены достойно представляли страну на международных аренах.

Финансовый директор ФГА Виктория Абушева представила финансовый отчет за 2021-2025 годы. На общем собрании были внесены соответствующие изменения в Устав федерации и утверждена его новая редакция. В структуру Контрольно-ревизионной и Дисциплинарных комиссий Федерации были внесены изменения, а в Уставе было отражено формирование Комиссии атлетов и Апелляционной комиссии.

Затем состоялись выборы в Исполнительный комитет. По результатам голосования, Мехрибан Алиева была переизбрана на пост президента ФГА (председатель Исполнительного комитета) на очередные пять лет. Алтай Гасанов был утвержден в должности вице-президента Федерации (заместитель председателя Исполнительного комитета), а Рауф Алиев, Рафиг Бейбутов и Вафа Бакарова были утверждены в качестве членов Исполнительного комитета на следующие пять лет.

На заседании были обсуждены и приняты "Дисциплинарные правила", "Правила этики", а также "Правила обеспечения безопасной среды в гимнастике и защиты личности участников". Таким образом, Махир Рафиев, Эльшад Нариманов и Руслан Мирзазаде были избраны членами Контрольно-ревизионной комиссии, Назим Раджабов, Айтадж Гасымова, Эльмар Джалилов, Намиг Алиев и Жаля Ахмедова - членами Дисциплинарной комиссии, а Хагани Мамедов, Эльчин Усуб и Рашад Ахундов - членами Апелляционной комиссии.

В завершение спортсменам, показавшим высокие результаты на престижных соревнованиях прошлого года, были вручены памятные медали.