Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 впервые сыграет в Кубке чемпионов ФИБА

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 впервые примет участие в Кубке чемпионов ФИБА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, национальная команда получила право выступить на турнире как финалист Еврокубка-2025. Соревнование пройдет с 13 по 15 марта.
На групповом этапе азербайджанская сборная сыграет в группе B против команд Испании, Канады и Таиланда.
Отметим, победитель турнира получит право участия в Кубке чемпионов FIBA 3х3 2027, чемпионате мира ФИБА 3х3 2027 и олимпийском квалификационном турнире к Играм-2028.
