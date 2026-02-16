Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 впервые сыграет в Кубке чемпионов ФИБА

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 впервые примет участие в Кубке чемпионов ФИБА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, национальная команда получила право выступить на турнире как финалист Еврокубка-2025. Соревнование пройдет с 13 по 15 марта.

На групповом этапе азербайджанская сборная сыграет в группе B против команд Испании, Канады и Таиланда.

Отметим, победитель турнира получит право участия в Кубке чемпионов FIBA 3х3 2027, чемпионате мира ФИБА 3х3 2027 и олимпийском квалификационном турнире к Играм-2028.