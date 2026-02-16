"Карабах" может остаться без основного вратаря перед матчем с "Ньюкаслом"

Голкипер "Карабаха" Матеуш Кохальски получил повреждение в выездном матче 19-го тура Мисли Премьер-лиги против "Шамахы" (0:1). Причиной травмы стали снегопад и скользкий газон. Теперь участие польского легионера в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Ньюкасл Юнайтед", который состоится 18 февраля в Баку, остается под вопросом.

В пресс-службе "Карабаха" сообщили İdman.Biz, что вратарь в настоящее время проходит курс лечения под наблюдением медицинской бригады клуба, передает Day.Az.

"Медицинский штаб проводит необходимые процедуры для полного восстановления игрока. Врачи продолжают прилагать усилия, чтобы привести его в готовность к матчу против "Ньюкасл Юнайтед" в Баку", - говорится в заявлении.