https://news.day.az/hitech/1816579.html В работе соцсети X произошел сбой В работе социальной сети X произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным портала, сбой произошел около 16:25 мск. Наибольшее число жалоб поступило из США и Японии - более 41 тысячи и 38 тысяч соответственно.
По данным портала, сбой произошел около 16:25 мск. Наибольшее число жалоб поступило из США и Японии - более 41 тысячи и 38 тысяч соответственно. Также о проблемах в работе платформы сообщили жители Великобритании, Франции, Канады, Германии, Австралии, Италии и других стран. Всего поступило более 100 тысяч жалоб.
По словам пользователей, проблемы возникли в работе приложения и веб-сайта.
