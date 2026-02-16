В работе соцсети X произошел сбой

В работе социальной сети X произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, сбой произошел около 16:25 мск. Наибольшее число жалоб поступило из США и Японии - более 41 тысячи и 38 тысяч соответственно. Также о проблемах в работе платформы сообщили жители Великобритании, Франции, Канады, Германии, Австралии, Италии и других стран. Всего поступило более 100 тысяч жалоб.

По словам пользователей, проблемы возникли в работе приложения и веб-сайта.