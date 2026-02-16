В НАТО признали возможность взломать F-35

Истребитель пятого поколения F-35 производства крупнейшей в мире военно-промышленной корпорации Lockheed Martin можно взломать подобно смартфону линейки iPhone, признал в эфире радиостанции BNR госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я скажу то, чего говорить никогда не следовало бы, но все же скажу: взломать F-35 можно так же, как и iPhone", - сказал чиновник.

Госсекретарь добавил, что адаптация истребителя F-35 под европейские ракеты Meteor, Storm Shadow и Scalp занимает слишком много времени, поэтому Европа должна сама управлять программным обеспечением самолета.