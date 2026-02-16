Автор: Тогрул Гасанзаде, выпускник Европейского Университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере, магистр европоведения

Мюнхенская конференция по безопасности, проходившая с 13 по 15 февраля, в 2026 году состоялась уже в 62-й раз. Было вновь продемонстрировано, что привычная европейская архитектура стремительно теряет устойчивость. На протяжении десятилетий этот форум служил площадкой для откровенного обсуждения глобальных угроз, но нынешняя встреча прошла под лозунгом "В процессе разрушения", что отражает общее ощущение слома прежнего миропорядка. Старые институты, созданные после Второй мировой войны, больше не обеспечивают предсказуемости, а доверие между ключевыми союзниками заметно ослабло. Одной из главных тем стала попытка преодолеть кризис в трансатлантических отношениях.

Председатель конференции Вольфганг Ишингер охарактеризовал ситуацию как переломный момент, а канцлер Германии Фридрих Мерц говорил о разломе между Европой и США. Европейские лидеры выразили стремление понять, насколько Вашингтон по-прежнему рассматривает их как партнеров, тогда как американская делегация, крупнейшая в истории конференции, намеревалась донести собственные ожидания. На фоне эрозии американских гарантий безопасности в Европе обсуждались идеи, которые еще недавно казались невозможными, включая создание автономной европейской системы ядерного сдерживания. Мерц подчеркнул, что свободу больше нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся и что эпоха великих держав требует от Европы решимости защищать собственный суверенитет.

В этой атмосфере стратегической неопределенности Южный Кавказ стремительно превращается из периферийного региона в ключевой узел, где пересекаются интересы крупнейших мировых игроков. На повестке конференции наряду с украинским кризисом, ближневосточными конфликтами, торговыми войнами и вопросами кибербезопасности обсуждалась и ситуация в регионе, который становится важным элементом будущей европейской архитектуры безопасности. Начало 2026 года отчетливо демонстрирует рост международного авторитета Азербайджана. Дипломатическая активность Баку, участие Президента Ильхама Алиева в Давосском форуме и его заметная роль в Мюнхене подчеркивают, что страна превратилась в одного из ключевых акторов Евразии. Подписание в Баку Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США стало подтверждением того, что Баку способен выстраивать прагматичные отношения с ведущими центрами силы и укреплять собственную стратегическую автономию.

Политика Президента Ильхама Алиева направлена на предотвращение превращения Южного Кавказа в пространство конфронтации. Азербайджан предлагает модель взаимодействия, основанную на уважении суверенитета, инклюзивности и взаимной выгоде. Эта линия позволила стране восстановить территориальную целостность собственными силами, избежать вовлечения в чужие конфликты и укрепить международный авторитет. В Мюнхене Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что послание Азербайджана неизменно ориентировано на сотрудничество и мир, а растущие возможности страны в энергетике, транспорте, связности и искусственном интеллекте становятся частью новой глобальной повестки.

Энергетическая безопасность остается одним из ключевых вопросов для Европы, и здесь роль Азербайджана трудно переоценить. Южный газовый коридор стал реальным инструментом диверсификации поставок, но Баку идет дальше, развивая экспорт зеленой энергии по глубоководным кабелям и создавая цифровые коридоры. Эти проекты превращают страну в важный элемент будущей энергетической и технологической инфраструктуры Европы. Логическим продолжением этой стратегии стало развитие Срединного коридора, который обеспечивает кратчайший и наиболее безопасный путь между Европой и Азией. Особое значение приобретают инклюзивные инициативы, такие как TRIPP, направленные на укрепление региональной связности. Турция и Грузия играют ключевую роль в формировании устойчивой транспортной оси, которая связывает Европу с Центральной Азией.

На фоне ослабления прежних гарантий безопасности Европа ищет новые источники устойчивости, и Азербайджан становится одним из них. Страна обеспечивает энергетическую стабильность, укрепляет транспортные маршруты, демонстрирует политическую предсказуемость и предлагает модель сотрудничества, основанную на прагматизме и уважении суверенитета. В условиях, когда мировой порядок переживает глубокую трансформацию, Азербайджан становится важным стабилизирующим фактором и надежным партнером для Европы.