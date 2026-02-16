В Баку состоялся роскошный Венский бал - международное светское событие сезона

Это был вечер под знаком королевского лилового - цветa достоинства, благородства и высокой миссии. Мужчины в смокингах и классических костюмах, дамы в вечерних платьях, создавали атмосферу светской эстетики. Однако этот вечер был призван не столько продемонстрировать роскошь, сколько напомнить: истинная элегантность начинается с милосердия.

В Fairmont Baku Flame Towers состоялся Венский благотворительный бал - международное светское событие сезона, вновь объединившее европейские традиции, азербайджанский колорит, международный бизнес-нетворкинг и благотворительность, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Праздничный вечер был организован Международным бизнес-клубом The One in a Million в лице соучредителя Светланы Третьяковой. Организационным партнёром в Баку выступила Лидия Алиева-Шестак.

Венский бал на берегу Каспия по праву называют бриллиантом европейской культуры в Азербайджане. За годы своего существования он стал форматом мягкой дипломатии - пространством диалога между представителями разных стран, культурных элит и деловых сообществ, где искусство служит универсальным языком взаимопонимания.

Традиция Венских балов признана мировым культурным феноменом и включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этот вечер под звуки классической музыки блистали учащиеся European Azerbaijan School, передавая дух XIX века и символизируя преемственность культурных ценностей. Их изящные выступления стали олицетворением гармонии традиций и современности.

Музыкальную атмосферу создавал Бакинский камерный оркестр IMEC. Одним из самых ярких моментов стало выступление заслуженной артистки Азербайджана, оперной исполнительницы Инары Бабаевой, покорившей гостей силой голоса и сценической харизмой. Настоящей жемчужиной вечера стало фэшн-шоу от Ajouré Atelier - изысканная коллекция, в которой европейская классика встретилась с актуальным прочтением высокой моды.

Особую глубину вечеру придало выступление популярной джазовой пианистки, композитора и певицы Лейлы Ноар. Её музыкальный сет дополнил чувственный номер аргентинского танго в исполнении лауреатов международных конкурсов Ленай Сеидализаде и Алексея Анпилова. В ритме танго слились профессионалы и любители, демонстрируя красоту живого танцевального искусства. Музыка, вокал и пластика соединились в эффектном сценическом перформансе.

В рамках светской программы прошла мини-выставка художницы и общественного деятеля Милены Набиевой, чьи работы добавили вечеру художественной глубины и философского звучания. Ведущим вечера выступил заслуженный журналист Азербайджана Эмин Мусеви, придавший событию торжественность и динамику.

Гостей ожидали розыгрыши подарков от партнёров, благотворительный аукцион и изысканный гала-ужин. Особую миссию вечера составила благотворительность - все собранные средства будут направлены на поддержку детей, оставшихся без опеки. Бал вновь доказал: престиж может и должен служить добрым делам.

Впервые в истории события состоялась церемония вручения специальной статуэтки Vienna Charity Ball Awards. Награды получили компании и личности, которые своей профессиональной деятельностью и общественной позицией поддерживают культурные и благотворительные инициативы, личным примером делая мир добрее и осмысленнее. Организаторы уверены, что эта традиция станет ежегодной.

Амбассадором Венского благотворительного бала 2026 года стала основатель NAC Neo-Global Arts & Connections Нигяр Бабаева.

По традиции оргкомитет выбирает принца и принцессу вечера - представителей молодого поколения, отражающих ценности бала. В этом году почётные титулы были присуждены Руслану Урбану и Турай Керемли.

Завершением вечера стала ещё одна красивая традиция - выбор короля и королевы бала. Почётный титул королевы был присуждён Милене Набиевой, а королём бала стал Франческо Банкини - руководитель European Azerbaijan School, активно поддерживающий культурные и образовательные инициативы.

До встречи на Венском благотворительном балу в Баку через год.

Венский благотворительный бал - там, где престиж действительно обретает смысл.