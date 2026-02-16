https://news.day.az/society/1816479.html

Исполнительный директор TƏBİB освобожден от должности

Исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bakupost.az, исполнение обязанностей председателя возложено на заместителя главы структуры Анара Исрафилова. Официальной информации о причине освобождения Вугара Гурбанова от должности пока нет.