https://news.day.az/society/1816479.html Исполнительный директор TƏBİB освобожден от должности Исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bakupost.az, исполнение обязанностей председателя возложено на заместителя главы структуры Анара Исрафилова. Официальной информации о причине освобождения Вугара Гурбанова от должности пока нет.
Исполнительный директор TƏBİB освобожден от должности
Исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bakupost.az, исполнение обязанностей председателя возложено на заместителя главы структуры Анара Исрафилова.
Официальной информации от ведомства об освобождении Вугара Гурбанова от должности пока не поступило.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре