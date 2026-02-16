Спортивный директор "Аль-Ахли" высказался о ситуации с Роналду

Спортивный директор Аль-Ахли Руй Педру высказался о пропуске нескольких матчей нападающим Аль-Наср Криштиану Роналду на фоне сообщений о его недовольстве управлением клуба.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Sky Sports.

"Как португалец, я с большим уважением отношусь к Криштиану Роналду и ко всем португальским специалистам, работающим в Саудовской Аравии. Мне не стоит рассуждать о том, каким образом он решил выразить свою позицию. Уверен, у него есть свои причины", - отметил Педру.

Он подчеркнул, что вклад Роналду в развитие саудовского чемпионата сложно переоценить.

"Если сегодня мы все работаем здесь, в Саудовской Аравии, то во многом это благодаря Роналду. Он открыл двери для мирового футбола. Это, пожалуй, самый большой комплимент, который можно ему сделать за то, что он продолжает демонстрировать в каждом матче. Он по-прежнему забивает и достигает впечатляющих статистических показателей", - добавил функционер.

Напомним, Роналду пропустил матчи чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Рияд и Аль-Иттихад, а также встречу Второй Лиги чемпионов Азии с Аркадаг. Ранее сообщалось, что форвард может быть недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии управляет "Аль-Насром" по сравнению с другими клубами.