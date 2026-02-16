В Италии обрушилась скала «Арка влюбленных»

В Италии из-за непогоды обрушилась скала "Арка влюбленных" сразу после Дня всех влюбленных.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

"Обрушение "Арки влюбленных" в Сант-Андреа, в районе Мелендуньо провинции Лечче, является следствием изменения климата, которое серьезно испытывает наш регион, и привлекает внимание к хрупкости и постоянному развитию наших береговых линий: знаковых ландшафтов, меняющихся сегодня быстрее, чем в прошлом", -отметил советник по инфраструктуре и мобильности региона Апулия Раффаэле Пьемонтезе.

Он подчеркнул потерю коллективной памяти, ландшафта и идентичности, а также ускорение разрушительных природных процессов из-за изменения климата и призвал к заблаговременным мерам для предотвращения подобных случаев.