В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о публичных негодованиях Мане Тандилян.

Day.Az представляет публикацию:

Председатель армянской партии "Страна для жизни" Мане Тандилян так картинно страдает из-за слов Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сравнившего сепаратистов с нацистами, что ей впору выдать "Оскар" за лучшую женскую роль в номинации "Лицемерие года".

Ее публичное негодование выглядит как тщательно отрепетированный спектакль, где за пафосными речами скрывается глубокая личная выгода.

Ирония этой ситуации заключается в том, что лидер партии с громким названием "Страна для жизни" впадает в ярость из-за исторических параллелей, но сохраняет абсолютное спокойствие, когда ее собственные сыновья играют в прятки с армянским военкоматом.

Видимо, "жизнь" в названии партии - это эксклюзивный VIP-пакет исключительно для ее детей, в то время как остальные должны расплачиваться за амбиции таких "патриоток".

На фоне этого семейного дезертирства весь гнев Тандилян превращается в дешевый фасад. На словах она грудью защищает "героев", а на деле прячет наследников за маминой юбкой и партийным билетом.

Это и есть настоящий патриотизм по-тандиляновски - кричать как можно громче и держать своих детей подальше от любой ответственности.