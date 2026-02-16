Картина азербайджанской художницы украсила главный арт-форум Парижа

В самом торжественном выставочном пространстве Европы - в парижском Гран-Пале - прошла выставка современного искусства Art en Capital 2026. В этом масштабном художественном форуме приняла участие наша соотечественница, проживающая во Франции Нигяр Нариманбекова. В этом году стены Салона французских художников украсила её картина "Маленькая Фея", привлекая внимание тысяч посетителей. Об этом сообщила Trend Life сама художница, передает Day.Az.

Art en Capital объединяет четыре престижных Салона, центральным из которых считается Салон французских художников - один из самых авторитетных художественных смотров Европы. Подбор произведений ежегодно осуществляет Большое жюри, в состав которого входят академики и признанные мастера искусства.

По словам художницы, участие в этом проекте - не просто престиж, а высокая международная оценка профессионального уровня. Каждый день экспозицию в Гран-Пале посещали тысячи парижан и туристов со всего мира.

"Я счастлива и горда тем, что уже шестой год подряд являюсь единственной художницей из Азербайджана, чьи работы экспонируются в Салоне французских художников, - это признание на мировой арт-арене. Для меня огромная честь, что картина художницы из Азербайджана вызвала интерес в рамках столь престижной и легендарной выставки. Люди останавливались у моей картины, фотографировались на память, расспрашивая о моём творчестве, о моём родном Азербайджане. Я чувствую искренний интерес и восхищение. Это делает меня по-настоящему счастливой", - поделилась Нигяр Нариманбекова.

Art en Capital по праву считается одним из крупнейших и наиболее престижных арт-проектов современного искусства в Европе и мире. Салон французских художников был основан в 1881 году и является правопреемником исторического Парижского Салона, учреждённого королями Франции и Академией художеств более трёх столетий назад. Именно здесь формировались художественные тенденции Европы и открывались имена, вошедшие в мировую историю искусства.