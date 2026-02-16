Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в мероприятии под названием «После темноты»

Общественным объединением "Дети Азербайджана" было организовано специальное мероприятие под названием "После темноты".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в нем приняла участие руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

Основной целью проведения мероприятия стали развитие творческих способностей детей, проживающих в Центре реинтеграции - Детском приюте являющимся учреждением социальных услуг Объединения, укрепление в них чувства уверенности в себе и поддержка их реинтеграции в общество.

В рамках программы была продемонстрирована 21 ручная работа, изготовленная из использованных материалов. Дарение "второй жизни" нитям и другим материалам, считавшимся непригодными, отразило принцип экологической ответственности и творческое мышление детей.

Затем дети, проходящие процесс реабилитации, представили инсценировки фрагментов из избранных азербайджанских фильмов и танцевальные композиции.

В художественной части вместе с воспитанниками приюта с музыкальными номерами выступили Народные артисты Флора Керимова, Алим Гасымов, Афаг Баширгызы, Заслуженная артистка Фергана Гасымова, а также певцы Самир Багиров и Эльнур Мамедов.

В завершение прозвучал гимн Общественного объединения "Дети Азербайджана" - "Чужих детей не бывает".