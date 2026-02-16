Автор: Али Гасымов

В последние дни социально-политическая повестка Азербайджана значительно изменилась на фоне опубликованных в СМИ материалов следствия и расследований медиа в отношении Рамиза Мехтиева и неформальной политической сети, сформировавшейся вокруг него. Вырисовывающаяся картина касается не только деятельности отдельных лиц, но и выявляет существование теневой системы влияния, которая формировалась годами. Мехдиев находится в ее центре, а Али Керимли, Ганимат Захид, Фуад Гахраманлы, Мамед Ибрагим и другие фигуры вокруг него играют роль своего рода политических и информационных проводников.

Хотя Мехтиев, занимавший на протяжении многих лет одну из важнейших должностей в государственном управлении, после утраты формальных полномочий, казалось, ушел с политической сцены, на самом деле его влияние не исчезло. Напротив, оно продолжилось в реорганизованной форме через различные каналы.

Важно отметить, что эта деятельность осуществлялась не в форме открытой политической борьбы, а скорее в форме пассивного сопротивления. Речь идет не о митингах или прямых призывах, а о непрерывной манипуляции в информационном пространстве. Это классическая стратегия дестабилизации, и она опаснее прямой конфронтации.

Материалы следствия и расследования показывают, что интересы этой сети, сформировавшейся вокруг Мехтиева, пересекаются с интересами зарубежных центров силы. Связи, сложившиеся в сфере влияния органов спецслужб соседней страны, придали этой сети дополнительную силу и превратили ее в часть региональных геополитических игр. Для внешних акторов такие внутренние каналы влияния чрезвычайно ценны, поскольку позволяют воздействовать на страну изнутри.

В международной политической практике подобная модель поведения Рамиза Мехтиева обозначается как "сохранение скрытого влияния". То есть даже если человек теряет формальную власть, он сохраняет реальное влияние. Выстраивает неформальные механизмы контроля над СМИ, отслеживает процессы и при необходимости влияет на общественное мнение.

Одной из наиболее чувствительных сторон такого теневого механизма является контроль над общественным дискурсом. Несмотря на отсутствие формальной власти, Мехтиев и его сеть, оставаясь активными в информационном пространстве, обеспечивали системное продвижение тезисов, совпадающих с интересами внешних сил. В этой конфигурации Али Керимли и его политическое окружение рассматривались как один из ключевых инструментов.

В данном контексте возникает главный парадокс: эта группа, позиционирующая себя как оппозиция, на самом деле является продолжением старой системы. Их основная проблема - проводимые реформы. Ведь реформы разрушают сеть патронажа и влияния, созданную Мехтиевым за годы, и неформальное управление, основанное на личной лояльности. Поэтому данная группа борется против перемен под риторикой демократии и свободы, но по сути пытается сохранить свои прежние позиции.

Складывающаяся картина показывает, что Рамиз Мехтиев и окружающие его фигуры - это не только политические акторы, а скрытые механизмы старой модели управления. Эти механизмы действовали против обновления, институционального укрепления и способности азербайджанского государства принимать суверенные решения. Сегодняшний следственный процесс - это не только вопрос юридической ответственности, но и этап очищения государства от этих теневых влияний. Потому что речь идет не о судьбе нескольких лиц, а об исключении со сцены истории системы, стремившейся управлять будущим страны из тени.