В некоторых микрорайонах Нахчывана временно не будет света

Нахчыванское региональное управление энергоснабжения и сбыта "Азеришыг" проведет плановые ремонтные работы в городе.

Как передает Day.Az, 17 февраля линия электропередачи 10 кВ "Больница-Асфальтный завод", питающаяся от подстанции 35/10 кВ "Хатаи", будет отключена согласно согласованному графику.

В связи с этим в 48-й, 49-й и 52-й микрорайонах города с 11:00 до 12:00 временно не будет подачи электроэнергии.

Ремонтные работы на линиях и подстанциях проводятся для усиления энергоснабжения, повышения надежности и проведения технического обслуживания.